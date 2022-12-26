Луганск, 27 декабря, 2022, 01:34 — ИА Регнум. Киевский режим почти истратил все запасы оружия, полученного от стран НАТО, написал в своем телеграм-канале 26 декабря командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов.

Иван Шилов ИА REGNUM Апты Алаудинов

Кроме того, по его словам, ВСУ израсходовали «огромное количество» вооружений советского образца, которыми ранее владела Украина. Алаудинов также сообщил, что с начала специальной военной операции Киев потерял 200 тыс. боевиков.

Командир спецназа выразил мнение, что ВСУ не смогут «контратаковать в новом году». Он также написал, что российские войска последовательно «сковывают» город Артемовск (Донецкая Народная Республика), захваченный киевскими боевиками. Алаудинов добавил, что продвижение ВС РФ на указанном участке замедляется и главной причиной этому является стремление российских военных избежать жертв среди мирного населения.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря Апты Алаудинов заявил РИА Новости, что ВСУ в Донбассе перешли к обороне и ежедневно вытесняются со своих позиций. Он добавил, что киевские вооруженные формирования несут «очень большие потери».