Алаудинов: запасы натовского и советского оружия у Киева подходят к концу
Алаудинов заявил, что ВСУ почти истратили оружие натовского и советского производства
Луганск, 27 декабря, 2022, 01:34 — ИА Регнум. Киевский режим почти истратил все запасы оружия, полученного от стран НАТО, написал в своем телеграм-канале 26 декабря командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов.
Кроме того, по его словам, ВСУ израсходовали «огромное количество» вооружений советского образца, которыми ранее владела Украина. Алаудинов также сообщил, что с начала специальной военной операции Киев потерял 200 тыс. боевиков.
Командир спецназа выразил мнение, что ВСУ не смогут «контратаковать в новом году». Он также написал, что российские войска последовательно «сковывают» город Артемовск (Донецкая Народная Республика), захваченный киевскими боевиками. Алаудинов добавил, что продвижение ВС РФ на указанном участке замедляется и главной причиной этому является стремление российских военных избежать жертв среди мирного населения.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря Апты Алаудинов заявил РИА Новости, что ВСУ в Донбассе перешли к обороне и ежедневно вытесняются со своих позиций. Он добавил, что киевские вооруженные формирования несут «очень большие потери».