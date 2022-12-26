Вашингтон, 27 декабря, 2022, 01:23 — ИА Регнум. Около пяти тысяч авиарейсов было отменено и более 14 тыс. задержано в аэропортах США из-за сильнейшей снежной бури. Об этом 26 декабря сообщает Washington Post.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Метель на дороге

Сильнейшая снежная буря с рекордными понижениями температуры накрыла 12 американских штатов. Из-за непогоды часть международных аэропортов планирует вернуться к работе не ранее 28 декабря.

В попавших под воздействие снежной бури штатах наблюдается транспортный коллапс, проблемы с энергоснабжением и с водоснабжением. По последним данным, из-за снежной бури было зарегистрировано 55 смертельных случаев. Смертельные случаи зарегистрированы в 12 штатах: Колорадо, Иллинойс, Канзас, Кентукки, Мичиган, Миссури, Небраска, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома, Теннесси и Висконсин. По данным властей, число погибших может возрасти.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в 12 штатах США погибло 55 человек из-за инцидентов, связанных со снежной бурей и резким похолоданием. При этом в штате Нью-Йорк погибло 25 человек, из них 18 погибших проживали в городе Буффало.