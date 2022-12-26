Сеул, 27 декабря, 2022, 01:27 — ИА Регнум. Сеульская чиновница, которую считают виновной в смертельной давке в районе Итхэвон, была арестована по решению суда, сообщает 26 декабря южнокорейское информационное агентство Рёнхап.

Oregon Department of Transportation Под арестом

Глава городского района Ёнсан Пак Хи Ён обвиняется в служебной халатности. По мнению прокуратуры, она не предприняла достаточных мер по предотвращению давки, которая произошла 29 октября в районе Итхэвон.

В частности, узнав о случившейся трагедии, чиновница продолжала выпивать вместе со своим знакомым, а потом отправилась домой отсыпаться.

Напомним, что в ночь с 29 на 30 октября во время празднования праздника Хэллоуин в результате давки погибло 158 человек.