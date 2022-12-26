Киев, 27 декабря, 2022, 00:59 — ИА Регнум. Катастрофическое падение рождаемости ожидается в следующем году на Украине. Об этом 26 декабря рассказала директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи, академик НАН Украины Элла Либанова, её слова приводит агентство «Укринформ».

Иван Шилов ИА REGNUM Бандеровский режим

По словам Либановой, 2023 год станет для Украины годом катастрофического падения рождаемости. По мнению специалиста, есть существенный риск, что к 2030 году население Украины сократится до 35 млн человек. При этом Либанова такой прогноз назвала оптимистическим, так как чрезмерная смертность, причиной которой стали не только боевые действия, но и стрессы, некачественное питание, перегрузки, отсутствие качественной медпомощи, — могут привести к большим демографическим потерям.

Как уточнила специалист, для простого восстановления поколений необходимо, чтобы каждая женщина родила за свою жизнь «2,13 — 2,15 ребенка». На 2021 год этот показатель на Украине достигал лишь 1,1 ребёнка на каждую женщину, а в текущем году он, по словам Либановой, стал «ещё меньше».

Напомним, по данным Всеукраинской переписи населения 2001 года, в стране проживало около 48 млн человек. По данным государственной службы статистики Украины, оценочная численность наличного населения Украины на 1 января 2022 года составила около 41 млн человек, что на 421 тыс. человек меньше аналогичного показателя предыдущего года.