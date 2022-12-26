Сеул, 27 декабря, 2022, 01:00 — ИА Регнум. США подтвердили свою приверженность защите Южной Кореи, сообщает 26 декабря информационное агентство Рёнхап.

U.S. Army Американский и южнокорейские солдаты

Представитель Совета национальной безопасности США также заявил, что Вашингтон проводит тесные консультации с южнокорейскими союзниками, чтобы выяснить характер «последней провокации Северной Кореи».

«Мы признаем необходимость Южной Кореи защищать свою территориальную целостность. Приверженность США защите Южной Кореи остается непреклонной», — добавил высокопоставленный американский чиновник.

Напомним, что 26 декабря несколько северокорейских беспилотников пролетели над территорией Южной Кореи.