США будут защищать Южную Корею от КНДР
Вашингтон выразил полную поддержку Сеулу и заявил о намерении продолжать его защищать
Сеул, 27 декабря, 2022, 01:00 — ИА Регнум. США подтвердили свою приверженность защите Южной Кореи, сообщает 26 декабря информационное агентство Рёнхап.
U.S. Army
Американский и южнокорейские солдаты
Представитель Совета национальной безопасности США также заявил, что Вашингтон проводит тесные консультации с южнокорейскими союзниками, чтобы выяснить характер «последней провокации Северной Кореи».
«Мы признаем необходимость Южной Кореи защищать свою территориальную целостность. Приверженность США защите Южной Кореи остается непреклонной», — добавил высокопоставленный американский чиновник.
Напомним, что 26 декабря несколько северокорейских беспилотников пролетели над территорией Южной Кореи.