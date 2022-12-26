Песков: Россия никогда не следовала чужим условиям
Песков заявил, что Россия никогда не следовала чужим условиям
Москва, 27 декабря, 2022, 00:09 — ИА Регнум. Россия опиралась на здравый смысл и никогда не следовала чужим условиям, 26 декабря заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Мы никогда не следовали чужим условиям. Ориентировались только на свои. И на здравый смысл», — сказал Песков, слова которого приводит РИА Новости.
Так он ответил на вопрос, готова ли Россия вступить в переговоры при определенных условиях со стороны киевского режима.
Как передавало ИА REGNUM, 23 декабря Владимир Зеленский поставил киевским дипломатам восемь главных задач на 2023 год, не упомянув о планах начать переговоры с Москвой.
25 декабря заместитель главы МИД России Михаил Галузин заявил в интервью ТАСС, что урегулирование конфликта на Украине зависит от готовности Киева к компромиссу. Он также подчеркнул, что Москва не отвергает переговоры, но не намерена разговаривать на выдвигаемых киевским режимом условиях.