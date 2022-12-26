Киев, 27 декабря, 2022, 00:18 — ИА Регнум. Городские власти Киева призвали горожан соблюдать в новогодние и рождественские праздники режим комендантского часа, сообщает 26 декабря пресс-служба киевской мэрии.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

Мэрия напомнила, что в столице запрещено появляться на улицах с одиннадцати часов вечера до пяти часов утра. Выходить на улицу во время комендантского часа можно, только чтобы проследовать до ближайшего укрытия в случае объявления воздушной тревоги. При этом обязательно надо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Передвигаться по городу во время комендантского часа можно только на автомобиле, имеющем спецпропуск.

Кроме того, киевский метрополитен работает, в том числе и в новогоднюю ночь, всего до 22:00, а наземный транспорт — до 22:30.

Также власти напомнили о категорическом запрете на продажу и применение в городе фейерверков, салютов и пиротехнических средств и пригрозили серьёзными последствиями для нарушителей.

Сообщается, что в новогодние праздники охрану городской собственности будут осуществлять около 230 муниципальных охранников.

Напомним, что комендантский час в Киеве действует с 24 февраля 2022 года.