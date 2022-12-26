Энгельс, Саратовская область, 26 декабря, 2022, 23:46 — ИА Регнум. Объявление воздушной тревоги в городе Энгельсе Саратовской области власти объяснили повышением боевой готовности. Об этом 26 декабря сообщил глава управления безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин, его слова приводит региональное министерство информации и печати.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Как уточнил Юрин, сигнал воздушной тревоги был включён в городе вечером 26 декабря. По словам Юрина, воздушная тревога объявлялась «в целях повышения боевой готовности».

Напомним, в Энгельсе в ночь с 25 на 26 декабря около 01:35 мск российские системы ПВО сбили украинский БПЛА на малой высоте при подлёте к военному аэродрому Энгельс. В результате падения обломков беспилотника погибли трое военнослужащих технического состава. На аэродроме базируются стратегические бомбардировщики дальней авиации ВКС России, техника не пострадала.