Киев, 26 декабря, 2022, 23:48 — ИА Регнум. Ситуация в энергетике Украины продолжает оставаться сложной, сообщает 26 декабря пресс-служба киевского режима. В энергосистеме страны наблюдается существенный дефицит мощности.

Gabriel Jorby Без света

Из-за значительных повреждений магистральных сетей имеются ограничения в системе передачи электроэнергии. В этой связи до всех областей доведены лимиты потребления. Из-за превышения лимитов потребления введены аварийные отключения в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Львовской, Киевской областях и в Киеве.

Министерство энергетики Украины признало, что из-за масштабности и сложности повреждений восстановление оборудования на ряде ключевых объектов требует значительного времени.

Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что из-за разрушений и аварий в результате постоянных атак украинская электроэнергетика не может удовлетворить потребности всех потребителей. Он сказал, что есть как дефицит генерации, так и ограниченность пропускной способности магистральных сетей.

В Киеве заявили, что они будут принимать самые серьёзные меры по отношению к нарушителям очередности подачи электричества. Свет, в первую очередь, будет предоставляться объектам критической инфраструктуры, затем ВПК, особо важным предприятиям, и лишь в последнюю очередь жилому сектору.

Минэнерго сообщило, что Казахстан передал Украине 41 генератор для больниц. Генераторы будут переданы в области, где в них больше всего нуждаются: в Николаевскую, Днепропетровскую, Харьковскую.

Напомним, что украинская энергетическая инфраструктура подвергается регулярным ударам российских ракет и беспилотников.