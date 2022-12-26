Изюм, Украина, 26 декабря, 2022, 23:23 — ИА Регнум. Как минимум 19 улиц будут переименованы в рамках процедуры «дерусификации» в городе Изюме в Харьковской области Украины. Об этом 26 декабря сообщил заместитель мэра города Владимир Мацокин в социальных сетях.

Флаг киевского бандеровского режима

Как уточнил Мацокин, в соответствии с постановлением мэра города Изюма, будут переименованы улицы, названные в честь выдающихся российских деятелей. С карты города исчезнут улица имени российского композитора Алябьева, улица имени поэта и певца Владимира Высоцкого, улица имени генерал-майора, Героя Советского Союза Ивана Панфилова, улица имени музыканта Виктора Цоя и другие.

В городской топонимике появятся улицы имени Романа Шухевича, политика Вячеслава Черновола, певицы Дианы Петриненко, футбольного тренера Валерия Лобановского, певца Кузьмы Скрябина, а также политика Левко Лукьяненко.

Также, как обещает градоначальник, «город украсят имена» основателя корпорации Apple Стива Джобса и израильского политика Голды Меир.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что посёлок городского типа Суворово в Одесской области, находящейся во власти киевского режима, был переименован в Бессарабское.