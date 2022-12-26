Ванкувер, Канада, 26 декабря, 2022, 23:06 — ИА Регнум. По меньшей мере четверо человек стали жертвами дорожно-транспортного происшествия на обледенелой дороге в канадской провинции Британская Колумбия, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на заявление Королевской конной полиции Канады.

Markus60138 Наледь на дороге

Еще 36 человек получили травмы. Инцидент произошел 25 декабря к востоку от города Мерритт.

В региональном управлении здравоохранения уточнили, что в больницы были направлены восемь пострадавших. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря в автономном сообществе Галисия на северо-западе Испании пассажирский автобус упал в реку Лерес. В результате происшествия погибли семеро человек.