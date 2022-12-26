Ориндж, США, 26 декабря, 2022, 23:24 — ИА Регнум. В США из магазина был унесён сейф вместе со всем содержимым, сообщает 25 декабря телеканал Fox News.

rpongsaj Сейф

Происшествие случилось в городе Ориндж, штат Калифорния. Кража была совершена организованной группой из пяти женщин. Часть из них отвлекла сотрудников магазина, в то время как остальные пробрались в служебное помещение и вытащили оттуда небольшого размера сейф с деньгами. Они погрузили его в продуктовую тележку, а затем, прикрыв его сверху тканью, спокойно покинули магазин.

Полиция сообщила, что в сейфе находилось $9000. Начальник полиции города заявил, что его подчинённые приложат все усилия, чтобы раскрыть это дерзкое преступление и наказать воровок.