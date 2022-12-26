Донецк, 26 декабря, 2022, 22:53 — ИА Регнум. Два мирных жителя пострадали в результате обстрелов киевскими боевиками Макеевки в Донецкой Народной Республике. Об этом 26 декабря сообщало представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК) в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Уточняется, что по оперативным линиям СЦКК ДНР за 26 декабря была получена информация о ранении при обстрелах со стороны киевских боевиков двух мужчин 1991 и 1988 годов рождения.

Мужчины проживают в Червоногвардейском районе населённого пункта Макеевка на улице Таймырской. О состоянии пострадавших не сообщается. Сведения о последствиях обстрела продолжают поступать.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в городе Донецке при обстреле со стороны киевских боевиков была ранена мирная жительница.