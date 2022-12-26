Анкара, 26 декабря, 2022, 22:49 — ИА Регнум. Турция обнаружила в Черном море новое газовое месторождение, запасы которого достигают 58 млрд кубометров газа, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении 26 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

Разведкой занималось буровое судно «Фатих». По словам Эрдогана, месторождение находится на глубине 3023 метра.

Турецкий лидер отметил, что благодаря этой находке общие газовые запасы Турции достигли 710 млрд кубометров. Он также добавил, что стоимость всего этого объема составляет на мировом рынке $1 трлн.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что Турция планирует в кратчайшие сроки стать международным центром ценообразования на газ.