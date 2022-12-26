Донецк, 26 декабря, 2022, 22:35 — ИА Регнум. Женщина была ранена в результате обстрела киевским боевиками города Донецка. Об этом 26 декабря сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

По данным главы Донецка, при обстреле киевскими боевиками Петровского района города была ранена женщина 1939 года рождения, проживающая на улице Добровольского. О состоянии пострадавшей не сообщается.

Кроме того, при обстреле получила повреждения кровля многоквартирного жилого дома. расположенного на улице Новосадовая.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что киевские боевики обстреляли шесть населённых пунктов на территории ДНР. Обстрел вёлся по населённым пунктам Донецк, Гольмовский, Каштановое, Майорск, Минеральное и Новоселовке.