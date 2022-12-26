Киев, 26 декабря, 2022, 22:19 — ИА Регнум. Киевский режим получил от транснациональной корпорации Hitachi 52 трансформатора для восстановления электроснабжения на украинской территории, 26 декабря сообщила в своих социальных сетях украинская энергетическая компания «ДТЭК»

Ольга Шклярова ИА REGNUM Украина

Поставка была совершена через подразделения Hitachi Energy Ukraine и Hitachi Energy Poland. В «ДТЭК» отметили, что переданное оборудование якобы было произведено и поставлено в три раза быстрее, чем было запланировано ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря заявил премьер-министр киевского режима Денис Шмыгаль заявил, что Киев не может дать прогнозы по срокам восстановления стабильного энергоснабжения на территории, концентрируемой ВСУ.

26 декабря компания «Укрэнерго» распространила информацию о том, что некоторые украинские регионы частично остались без света.