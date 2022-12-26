Тегеран, 26 декабря, 2022, 21:54 — ИА Регнум. В иранском городке Селими, расположенном в Восточном Азербайджане, 26 декабря произошёл взрыв на территории завода по производству красок. Об этом сообщает агентство «Азери-Пресс».

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

По информации журналистов, в ходе происшествия пострадали 65 человек. Данные о раненых постоянно растут.

Взрыв, по предварительным данным, произошёл из-за утечки газа.

Напомним, 25 декабря в Иране произошёл взрыв на руднике в городе Дамган провинции Семнан. Тогда погибли два человека, пятеро были ранены.