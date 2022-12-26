Нальчик, 26 декабря, 2022, 21:50 — ИА Регнум. В особой экономической зоне на территории всесезонного курорта «Эльбрус» появились вакантные земельные участки для развития бизнеса. С предложением стать резидентами ОЭЗ обратился к представителям бизнеса 26 декабря институт развития Северного Кавказа «Кавказ. РФ».

Александр Погожев ИА REGNUM Горнолыжный курорт «Эльбрус»

Как проинформировала компания, два свободных участка общей площадью 4,8 га находятся на Поляне Азау. Планируется, что резиденты создадут на их территории объекты туристской инфраструктуры и благоустроят прилегающую территорию. Речь идет о создании не менее 650 мест размещения, а также кафе и объектов спортивной инфраструктуры.

«Инвесторы смогут построить на «Эльбрусе» гостиницы, кафе и рестораны, а также спортивные объекты. Требования к застройке каждого участка мы прописали. Важно, чтобы все было в едином архитектурном стиле, который разработан в рамках модернизации инфраструктуры курорта», — цитирует пресс-служба «Кавказ. РФ» генерального директора Андрея Юмшанова.

Ранее сообщалось, что на развитие курорта «Эльбрус» к 2024 году будет направлено свыше 15 млрд рублей.