Воронеж, 26 декабря, 2022, 21:43 — ИА Регнум. В Воронежской области повысился уровень воды в реке Дон, к этому привели обильные осадки и нехарактерное для декабря потепление. Об этом сообщил 26 декабря начальник ГУ МЧС по региону Александр Кошель.

Алексей Жерносеков ИА REGNUM Воронежская область. Павловск. Река Дон

«За последние много лет у нас впервые появился зимний паводок. Это крайне редкое явление на территории Воронежской области. На реке Дон идет повышение уровня воды, соответственно ледостава не происходит, в связи с этим толщина льда слишком мала, и выходить на него крайне опасно», — сказал представитель МЧС.

Однако в МЧС зимний паводок не вызвал опасения. Угрозы жителям из-за редкого погодного явления в ведомстве не прогнозируют. Спасатели готовы оперативно реагировать на возможные происшествия на воде, отметили в МЧС.

Ранее сообщалось о том, что в Москве декабрь 2022 года завершится крайне неустойчивой погодой.