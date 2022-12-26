Бразилиа, 26 декабря, 2022, 21:37 — ИА Регнум. Бразильский футболист, трёхкратный чемпион мира по футболу Пеле прощается с родственниками и близкими, так как состояние его здоровья значительно ухудшилось. Об этом 26 декабря сообщил в соцсети Twitter британский бизнесмен Фрэнк Халид.

Atr1992 Пеле. 8 августа 2009 года

«Пеле прощается с семьёй и друзьями. Он медленно проигрывает битву с болезнью», — написал Халид.

По его данным, врачи уже якобы перестали бороться за жизнь футболиста. Других подтверждений данной информации нет.

Стоит отметить, что Пеле ранее перенёс операцию по удалению опухоли в толстой кишке. После этого у него начались проблемы с сердцем и почками.