Эльбрусский район, Кабардино-Балкария, 26 декабря, 2022, 21:24 — ИА Регнум. На Эльбрусе планируют восстановить одну из самых старых и некогда самых высокогорных в СССР гостиниц «Приют 11». На базе обновленной гостиницы планируют разместить комплекс подразделения МЧС. Об этом сообщает 26 декабря пресс-служба МЧС России по Кабардино-Балкарии.

Денис Абрамов ИА REGNUM Эльбрус

По словам руководителя главка Михаила Надеждина, планируется создать на легендарном месте приюта, построенного в 1932 году, комплекс спасательной базы Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.

«Есть несколько путей решения, в том числе построить для МЧС или отдельно стоящее здание, или встроенное в здание «Приюта одиннадцати», где можно будет держать и технику, и спасателей, готовых выйти на помощь в большем количестве и в любое время», — заявил Надеждин.

Ранее сообщалось о планах по строительству на курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии двух новых канатных дорог и восьми горнолыжных трасс.