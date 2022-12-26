Оттава, 26 декабря, 2022, 21:31 — ИА Регнум. Порядка 102 тыс. жилых домов и других сооружений в провинциях Канады Квебек, Нью-Брансуик и Онтарио четвёртый день остаются без электроэнергии, из-за того что службы не могут восстановить электросети, повреждённые непогодой. Об этом 26 декабря сообщает телеканал CTV.

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По данным энергетиков Нью-Брансуика, отключение стало самым масштабным в провинции за последние 25 лет. Над восстановлением электросетей работают более 500 человек.

Сообщается, что на утро 26 декабря было восстановлено электроснабжение 99 тыс. абонентов. Окончательные сроки завершения ремонтных работ не называются.

Стоит отметить, что 23 декабря в Канаде прошли ледяные дожди и снегопады. Эти погодные явления сопровождались ураганным ветром, который валил деревья и рвал линии электропередачи. Данных о пострадавших пока нет.