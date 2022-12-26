Кишинёв, 26 декабря, 2022, 21:16 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду и её партия «Действие и солидарность» (ПДС) не исполняют данных перед выборами обещаний, а вместо этого планируют втянуть страну в вооружённый конфликт. Об этом говорится в обнародованной 26 декабря резолюции Партии коммунистов Молдавии (ПКРМ).

European People's Party Майя Санду

Авторы документа также отметили, что «проевропейская» ПДС стала преследовать оппозицию с использованием правоохранительных органов, закрывать неугодные телеканалы и вводить цензуру.

«Окончательно понятно, что мы имеем дело с тоталитарным диктаторским режимом нацистского толка, для которого сохранение Республики Молдова в качестве независимого, суверенного, нейтрального, демократического государства целью не является», — говорится в резолюции.

В ПКРМ также обвинили действующую власть в резком росте инфляции в стране и стремительном сокращении экономики. Отмечается, что ситуация в Молдавии при данном правлении становится только хуже. Партия призвала всех граждан добиваться досрочных парламентских и президентских выборов.

Напомним, в Молдавии с сентября идут постоянные акции протеста. Их обычно проводят Партия социалистов и партия «Шор».