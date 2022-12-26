Москва, 26 декабря, 2022, 20:41 — ИА Регнум. Украина поднимет цену на прокачку российской нефти по трубопроводу «Дружба» на 18,3%. О повышении платы на транзит ресурса, которая последует с 1 января 2023 года, сообщили в компании «Транснефть».

Иван Шилов ИА REGNUM «Транснефть»

«1 января 2023 года тариф на прокачку по украинскому участку трубопровода в направлении Словакии и Венгрии будет повышен на €2,1 — до €13,6 за тонну. Таким образом, тариф на транзит нефти через территорию Украины вырастет на 18,3%», — приводит ТАСС данные компании.

Напомним, в 2022 году повышение тарифов на прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» Украина для России ввела в апреле. Тогда рост цены составил почти 30%. Тариф был установлен в размере €11,5 за тонну.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2022 года компания «Укртранснафты» направила уведомление «Транснефти» о планах увеличить в 2023 году тарифы на транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба».