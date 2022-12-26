Тбилиси, 26 декабря, 2022, 20:48 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили согласен сдать биообразцы для токсикологического исследования, если анализы будут проводить в зарубежной клинике при участии представителя политика. Об этом 26 декабря заявил его адвокат Илия Ломия.

(сс) European People's Party Михаил Саакашвили

Ранее представители защиты Саакашвили заявили, что у него якобы выявили отравление тяжёлыми металлами. Когда же ему предложили сдать кровь для анализа в Национальном бюро Грузии, он отказался.

«Национальное бюро экспертизы не сможет провести экспертизу образцов ногтей и волос. Исходя из этого, наша позиция заключалась в том, чтобы такие исследования проводились за границей», — пояснил Ломия.

На это в Нацбюро Грузии сообщили, что имеют аккредитацию международного уровня для проведения подобных исследований.

Напомним, адвокаты Саакашвили еще в ноябре заявили, что он может скоро умереть из-за «отравления», если не уедет лечиться за границу. Они ссылались на заключение врачей из США. В Пенитенциарной службе Грузии изучили заключение и отметили, что там нет данных о превышении нормы каких-либо веществ в организме политика.