Москва, 26 декабря, 2022, 20:24 — ИА Регнум. Подозреваемый во взятке сотрудник Росавиации заключен под стражу. Такое решение принял 26 декабря Дорогомиловский суд Москвы. Известно, что в СИЗО отправится на два месяца — до 24 февраля 2023 года — замначальника управления по цифровизации Росавиации Александр Матюшкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Самолет

Ранее сообщалось о его задержании для проведения следственных действий и проведения выемки документов в Росавиации. В ведомстве отметили, что Матюшкина приняли на работу недавно. Его якобы подозревают в причастности к получению «отката» от поставщика компьютерного оборудования.

Еще одним фигурантом дела, по данным СМИ, является Иван Л., которого подозревают в даче взятки в особо крупном размере. Следствие ходатайствует перед судом об избрании для него меры пресечения в виде домашнего ареста.