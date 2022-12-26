Тбилиси, 26 декабря, 2022, 20:46 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Грузии опровергло обвинения в том, что якобы на ежегодной конференции послов не предоставили места президенту страны Саломе Зурабишвили. Об этом 26 декабря сообщает пресс-служба грузинского МИД.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

«Была учтена конституционная должность президента, и место президента определили на центральном стуле, слева от президента было предусмотрено место премьер-министра, а справа – председателя парламента», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подобное расположение представителей ветвей власти признано мировой практикой. В министерстве сожалеют, что президент сочла это неприемлемым. В МИД также выразили надежду на участие главы республики в других мероприятиях с грузинскими дипломатами.

Напомним, 26 декабря в администрации президента Грузии сообщили, что для Зурабишвили не предоставили «надлежащего места» для участия в конференции послов. В представительстве президента также заявили, что в конституции республики эта должность формально стоит выше всех остальных должностей.