Париж, 26 декабря, 2022, 20:07 — ИА Регнум. Даже незначительное снижение добычи нефти Россией может отрицательно сказаться на мировых ценах на нефть. Стоимость энергоресурса может резко возрасти, что вызовет высокую волатильность, говорится в исследовании французской деловой газеты Les Echos.

ПАО «Газпром» Добыча нефти в России

По данным издания, всего две недели назад цена на нефть достигла самой низкой отметки за весь 2022 год. Однако в последние дни на фоне предположений о вероятном уменьшении объемов предложений на рынках из-за снижения добычи нефти в России, цены вновь начали расти.

Их росту также способствует спрос на энергоносители в Китае после смягчения антиковидных мер и роста экономической активности в Поднебесной. Помимо этого, росту цен на нефть может послужить объявление Вашингтона о сокращении её запасов и планах закупать нефть для восполнения дефицита, пишет французское издание.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия в ответ на введённый потолок цен в 2023 году может сократить добычу нефти на 500–700 тыс. баррелей в сутки.