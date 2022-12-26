Калининград, 26 декабря, 2022, 20:00 — ИА Регнум. В Калининградской области рейсовый автобус попал в дорожно-транспортное происшествие на трассе. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

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Инцидент произошёл днём 26 декабря на улице Центральной посёлка Фурманово Гусевского района.

«35-летний водитель, управляя автомобилем Ford, выбрал небезопасный скоростной режим, не учёл погодные условия и совершил столкновение с рейсовым автобусом маршрута Калининград ― Чернышевское», ― уточнили в ведомстве.

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В результате автоаварии водитель иномарки его 75-летняя пассажирка с травмами были доставлены в больницу. Женщину спасти не удалось, она скончалась в медучреждении.

Пассажиры, находившиеся в рейсовом автобусе, не пострадали, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе в Хабаровском крае произошло дорожно-транспортное происшествие с участием самосвала и пассажирского автобуса. В городе Советская Гавань водитель самосвала не справился с управлением и въехал в автобус ПАЗ, двигавшийся по городскому маршруту №3. За медицинской помощью обратились десять пассажиров, двое из них находятся в тяжелом состоянии.