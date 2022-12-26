Сеул, 26 декабря, 2022, 19:55 — ИА Регнум. Операция военных Южной Кореи против беспилотников КНДР длилась около пяти часов, сообщает 26 декабря агентство Yonhap.

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

Согласно полученным данным, долетевший до Сеула и вернувшийся в КНДР беспилотник провел около трех часов в небе над Южной Кореей. Еще четыре беспилотника пропали с радаров. Попытка военных Южной Кореи сбить дроны в районе острова Канхвадо оказалась безуспешной, так как беспилотники КНДР летали над частными домами.

В ответ на действия КНДР Южная Корея задействовала самолеты, вертолеты и другую авиационную технику. Сначала южнокорейские военные открыли предупредительный огонь, а затем приступили к операции по уничтожению вражеских беспилотников. Известно, что среди задействованной южнокорейской техники был самолет KA-1.

Как ранее передавало ИА REGNUM, вооруженные силы Южной Кореи обнаружили множество неопознанных объектов, предположительно беспилотников, в приграничных районах провинции Кенгидо. Обнаружение объектов привело к временной остановке гражданских рейсов в аэропортах Инчхон и Гимпхо.

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