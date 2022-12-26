Лондон, 26 декабря, 2022, 19:55 — ИА Регнум. Новейший британский авианосец HMS Prince of Wales с декабря 2019 года, когда он был введён в эксплуатацию, провел больше времени в корабельных мастерских, чем в море. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на данные министерства обороны Великобритании.

Kenny Smith Авианосец HMS Prince of Wales ВМФ Великобритании

В сообщении также говорится, что авианосец стоимостью 3,9 млрд долларов по текущему курсу не выполнял никаких задач, в море он находился всего 267 дней. Ремонт продолжается и в настоящее время.

Сейчас HMS Prince of Wales водоизмещением 65 тыс. тонн и длиной 280 м ремонтируется в сухом доке шотландского Росайта, где он был построен. Здесь корабль оказался после поломки гребного винта в августе 2022 года. До происшествия авианосец должен был принять участие в учениях у берегов США вместе с американскими и канадскими военными. В результате диагностики судна обнаружилась еще одна проблема — в топливном шланге, ведущем к одному из генераторов, нашли трещину.

Читайте также: В Британии подтвердили повреждение гребного вала у авианосца

В декабре 2020 года причиной поломки HMS Prince of Wales стал прорыв пожарного водопровода, в результате инцидента тысячи литров воды залили машинное отделение, а электрические щитки находились под водой в течение суток. Тогда авианосец выбыл из строя на несколько месяцев, а на устранение проблемы было потрачено 4 млн долларов.

The Times цитирует слова начальника штаба обороны ВС Великобритании адмирала Тони Радакина, заявившего, что проблемы с авианосцем «вызывают глубокое разочарование». Адмирал признал, что корабль «не столь хорош», как хотелось бы.