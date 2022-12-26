Вашингтон, 26 декабря, 2022, 19:51 — ИА Регнум. Соединенные Штаты Америки обеспокоены активностью Народно-освободительно армии Китая (НОАК) в районе Тайваньского пролива. Об этом 26 декабря сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Совета национальной безопасности США.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

По информации источника, США оценивают действия КНР как «провокационные» и «дестабилизирующие».

«Мы продолжим оказывать поддержку Тайваню в поддержании достаточных возможностей для самообороны в соответствии с нашими долгосрочными обязательствами и нашей политикой <…>», — говорится в заявлении Совета национальной безопасности США.

Отмечается, что за последние сутки в зоне Тайваньского пролива было зафиксировано семь кораблей ВМС НОАК, а также 71 летательный аппарат.

Как передает ИА REGNUM, ранее глава министерства иностранных дел Китая Ван И заявил о намерении азиатского государства углублять отношения с Российской Федерацией в 2023 году.