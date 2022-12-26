Тбилиси, 26 декабря, 2022, 19:53 — ИА Регнум. В парламенте Грузии не осталось депутатов, которые ранее объявили голодовку в поддержку экс-президента республики Михаила Саакашвили. Об этом 26 декабря сообщает телеканал «Формула».

European People's Party Михаил Саакашвили

По данным журналистов, последний участник акции, депутат парламента страны от партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Анна Цитлидзе, по совету врачей прекратила голодовку на 12-й день протеста. Целью акции было добиться разрешения для Саакашвили выехать за границу для лечения.

«С самого первого дня голодовки у меня не было никаких надежд на то, что правительство, лишенное гуманизма, рассмотрит мои требования», — сказала депутат.

Напомним, кроме Цитлидзе, в голодовке, объявленной 15 декабря, участвовали депутаты парламента от ЕНД Давид Киркитадзе, Абдула Исмаилов и Темур Джанашия. Все они ранее прекратили голодовку по настоянию врачей.