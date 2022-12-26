Лондон, 26 декабря, 2022, 19:49 — ИА Регнум. Выход Шотландии из состава Соединённого Королевства существенно ослабит Лондон и нанесёт удар по его безопасности. Об этом в интервью изданию Express заявил эксперт по внешней политике Азим Ибрагими.

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«Британия окажется в очень странной и опасной ситуации», — предостерёг он.

Ибрагими добавил, что в случае успешного референдума о независимости, Шотландия может войти в сферу влияния России.

Эксперт уверен, что британский бизнес наверняка уйдет из страны.

«В нынешних экономических условиях независимая Шотландия столкнется с экономическим шоком ― процентные ставки должны будут вырасти, существует огромный дефицит, который им придется восполнять», ― пояснил специалист.

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«А когда твоя экономика не защищена, такие люди, как [президент России Владимир] Путин, непременно постараются помочь Шотландии», — отметил Ибрагими.

Также, по его словам, помочь Шотландии может и Китай.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Шотландии планирует провести референдум о независимости в октябре 2023 года. Это будет второй референдум о выходе Шотландии из состава Соединённого Королевства. Первый прошёл 18 сентября 2014 года, где 55,3% избирателей проголосовали против независимости.