Анкара, 26 декабря, 2022, 19:39 — ИА Регнум. МИД Турции вызвал посла Франции в связи с «антитурецкой пропагандой» запрещенной Рабочей партии Курдистана в ходе акций в Париже, сообщил 26 декабря агентству РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Сообщается, что посла Франции в Анкаре Эрве Магро вызвали в МИД Турции из-за «чёрной пропаганды», развернутой курдами против Турции под предлогом нападения, совершенного французом в Париже 23 декабря, и участия французских правительственных чиновников и политиков в этой пропаганде.

Французский посол был проинформирован о позиции Анкары. Как сообщил журналистам источник, в МИД Турции выразили надежду, что Франция будет действовать со здравым смыслом перед лицом вышеупомянутого инцидента и не позволит террористической организации продвигать свои коварные планы.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции после демонстраций 24 декабря несколько сотен человек снова собрались в понедельник, 26 декабря, на месте нападения на трех представителей курдской общины, на улице Ангиен в Париже.