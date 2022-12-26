Берлин, 26 декабря, 2022, 19:37 — ИА Регнум. Цены на дизель и бензин в Германии за уходящий 2022 год достигли рекордных показателей. Об этом 26 декабря сообщает информационный портал Tagesschau.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

По информации источника, средняя стоимость бензина типа E10 за год выросла до 1,86 евро за литр, дизеля — до 1,95 евро за литр. Отмечается, что предыдущий рекорд был зафиксирован в 2012 году: на тот момент E10 стоил 1,5 евро за литр, а дизель — 1,4 евро за литр.

Основной причиной рекордного роста цен на нефтепродукты информационный портал назвал специальную военную операцию России на территории Украины и связанные с этим санкции Евросоюза.

Как передает ИА REGNUM, ранее в швейцарской компании Nord Stream AG, являющей оператором «Северного потока», приступили к оцениванию стоимости работ по ремонте газопровода.