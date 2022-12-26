Бишкек, 26 декабря, 2022, 19:37 — ИА Регнум. Глава Пограничной службы Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Уларбек Шаршеев в ходе переговоров достиг ряда договорённостей с командующим Погранвойсками ГКНБ Таджикистана Раджабали Рахмонали. Об этом 26 декабря сообщает пресс-служба киргизской Погранслужбы.

Иван Шилов ИА REGNUM На границе с Киргизией

«Стороны были едины во мнении о том, что укрепление безопасности и доверия, сохранение спокойствия и стабильности на кыргызско-таджикской границе являются важным вкладом в поддержание мира и стабильности в Центрально-Азиатском регионе», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Шаршеев и Рахмонали договорились, что ведомства будут противодействовать конфликтам на границе. Сообщается, что участники переговоров отметили достигнутые ранее положительные результаты в вопросе разрешения приграничных споров.

Напомним, многие участки киргизско-таджикистанской границы остаются спорными. Стороны планируют провести делимитацию. В настоящее время Душанбе и Бишкек предпринимают ряд мер по снижению напряжённости. Тем не менее, на границе периодически происходят конфликты между местным жителями.