Киев, 26 декабря, 2022, 19:23 — ИА Регнум. Россия должна быть лишена статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН и исключена из организации в целом. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел киевского режима, опубликованного на сайте ведомства 26 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

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В МИД Украины обвинили Россию в том, что она якобы заняла места постоянного члена Совбеза ООН в обход установленных Уставом ООН процедур. Также Киев обвиняет Россию в использовании права вето в Совбезе ООН и нарушении принципа «миролюбивости».

«Украина призывает государства-члены ООН возобновить применение Устава ООН в вопросах легитимности пребывания Российской Федерации в ООН, лишить РФ статуса постоянного члена Совбеза ООН и исключить страну из ООН в целом», ― указано в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, призывы исключить Россию из различных международных организаций, в том числе из Совета Безопасности ООН стали активно звучать после начала спецоперации по денацификации на Украине.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что механизма для лишения России места постоянного члена Совета Безопасности ООН не существует. Участие России в Совбезе в качестве постоянного члена прописано в статье 23 устава организации.

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На прошлой неделе глава Евросовета Шарль Мишель указал на необходимость создать механизм приостановки членства тех или иных государств в Совбезе ООН. Отвечая на вопрос о возможном исключении России из СБ ООН, Мишель отметил, что в настоящее время это невозможно «и приведёт в тупик сам концепт безопасности в ООН».