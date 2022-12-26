Москва, 26 декабря, 2022, 19:18 — ИА Регнум. Авиакомпания iFly объявила об отмене международных рейсов из России в Египет. Официальное уведомление перевозчика получил туроператовр Tez Tour. В нем причиной отмены полетов называется отсутствие разрешения на использование воздушного пространства Иордании.

Sean MacEntee Авиаперевозки

Напомним, о том, что авиакомпания iFly не сможет выполнять рейсы из Российских аэропортов в Египет, стало известно в середине декабря 2022 года. Закрыть перелеты пришлось из-за отсутствия у перевозчика иностранного страхового сертификата, который невозможно получить в настоящее время из-за санкций.

Были организованы 22 вывоза российских туристов на самолетах сторонних перевозчиков. Всего Египет удалось покинуть около 7,5 тыс. российских туристов.

По данным Tez Tour, в настоящее время в Хургаде остаются «единичные туристы, чей отпуск еще не завершен». Они смогут вернуться на родину по предложенным им альтернативным вариантам в индивидуальном порядке.