Тбилиси, 26 декабря, 2022, 19:16 — ИА Регнум. Заявление, что у Национального бюро экспертизы Грузии («Самхараули») нет лицензии на проведение исследования, позволяющего подтвердить или опровергнуть отравление экс-президента страны Михаила Саакашвили, не соответствует действительности. Об этом 26 декабря сообщили в пресс-службе ведомства.

European People’s Party Михаил Саакашвили

В Нацбюро отреагировали на заявление адвоката Ильи Ломия, сказавшего, что у «Самхараули» якобы нет лицензии на проведение исследований. Его слова были названы «ложью».

«Относительно проведения исследований на тяжёлые металлы с образцом пряди волос, крови и/или ногтя, заявляем, что Национальное бюро экспертизы имеет все возможности для проведения исследований», — говорится в заявлении Нацбюро.

В ведомстве добавили, что отдел химико-наркологической экспертизы бюро имеет аккредитацию международного уровня в указанной сфере.

Напомним, адвокаты Саакашвили в ноябре заявили, что он якобы был отравлен ртутью и мышьяком. При этом экс-президент страны отказался сдать биообразцы представителям «Самхараули», чтобы там провели токсикологическую экспертизу.