Москва, 26 декабря, 2022, 19:12 — ИА Регнум. Заместитель главы Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев рассказал о необходимости поддерживать продвижение российской технологической продукции на международные рынки.

Kremlin.ru Дмитрий Медведев

«Фонд [«Сколково»] оказывает содействие технологическим компаниям в укреплении логистических и кооперационных связей со странами Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока — в общем с теми государствами, которые мы сейчас рассматриваем как дружественные», — заявил Медведев на заседании попечительного совета «Сколково» 26 декабря.

Также Медведев отметил, что около двух сотен участников проекта «Сколково» обратились за помощью в продвижении своей продукции на международные рынки, среди которых рынки Китая, Индии, ОАЭ и других стран.

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин назначил заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева первым заместителем военно-промышленной комиссии России.