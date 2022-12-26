Москва, 26 декабря, 2022, 19:11 — ИА Регнум. В России введён порядок подачи заявлений на паспорт для жителей новых регионов страны, получивших российское гражданство. Соответствующий указ, подписанный президентом страны Владимиром Путины, был обнародован 26 декабря на сайте главы государства.

40.мвд.рф Паспорт

Документ также вводит порядок подачи заявлений о признании ребёнка до 14 лет гражданином РФ, а также порядок учёта заявлений о нежелании быть гражданином Украины.

Отмечается, что указ вступил в силу в день его обнародования, 26 декабря.