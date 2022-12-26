Москва, 26 декабря, 2022, 19:05 — ИА Регнум. В борьбе со всеми типами летательных аппаратов российским военнослужащим в зоне спецоперации помогают успешно справляться зенитно-ракетные комплексы «Бук-М3». Бойцы расчетов ЗРК из Южного военного округа с удовлетворением отмечают их эффективность, сообщили 26 декабря в пресс-службе Министерства обороны РФ.

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«Бук-М3» способен поразить широкий спектр воздушных целей, об этом без стеснения говорят наши зенитчики», — говорится в сообщении.

По словам одного из них, «ЗРК зарекомендовал себя с лучшей стороны». «Бук-М3 способен «бороться со всеми типами летательных аппаратов», отметил военнослужащий. ЗРК легко справляется и с беспилотниками, и с «большими болванками баллистических целей».