Москва, 26 декабря, 2022, 19:00 — ИА Регнум. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу высоко оценил деятельность Общественного совета и поблагодарил его членов за помощь и активность. Об этом 26 декабря сообщили в Минобороны РФ.

Минобороны России Сергей Шойгу

«Я хотел поблагодарить всех вас за то, что вы делаете, за ту помощь, поддержку и за ваше самое активное участие во всех наших делах, будь то частичная мобилизация или работа в войсках, работа с семьями тех, кто у нас там, как у нас говорят, «на переднем крае», ― сказал генерал армии на итоговом пленарном заседании Совета.

Шойгу также вручил членам совета ведомственные награды, в том числе медали «За укрепление боевого содружества», «Памяти героев Отечества».

Общественники в ходе заседания сообщили министру о результатах своей деятельности за 2022 год, а также поделились планами работы в следующем году.