Москва, 26 декабря, 2022, 18:49 — ИА Регнум. Вопрос о поставках российских удобрений все еще не решён, однако подвижки в решении проблемы уже имеются. В настоящее время Россия и Турция предпринимают меры для решения сделки по зерну, частью которой является вопрос о российских удобрениях. Об этом 26 декабря сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

Александр Погожев ИА REGNUM Минеральные удобрения

«Пока в полной степени проблема не решена. Хотя есть существенные достижения», — заявил Песков.

Он также отметил, что для решения проблемы с экспортом удобрений «очень хорошо поработали» представители ООН и «наши переговорщики», но есть еще точки для приложения сил в решении этого вопроса.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин 23 ноября на встрече с предпринимателем Дмитрием Мазепиным заявил, что Россия готова бесплатно поставить удобрения странам, которые в них нуждаются. Блокирование таких поставок неприемлемо, считает глава России.