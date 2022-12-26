Ниамей, 26 декабря, 2022, 18:37 — ИА Регнум. В столице Нигера три человека погибли при падении военного вертолета, сообщает агентство Reuters.

Nicolas Pinault Вертолеты Ми-24/35 ВВС Нигера

Согласно полученным от министерство обороны африканской страны данным, авария произошла в момент, когда вертолет совершал посадку в аэропорту. В ведомстве заявили, что среди погибших есть инструктор.

О других подробностях происшествия не сообщается.