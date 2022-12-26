Санкт-Петербург, 26 декабря, 2022, 18:41 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на основании предписания Главного государственного санитарного врача по региону продлил действие ряда введённых еще в 2020 году и до сих пор не отменённых ограничений, связанных с противодействием распространению COVID-19.

gov. spb.ru Александр Беглов

«Действие всех ранее не отмененных ограничений продлевается по 31 января», — сообщили 26 декабря в пресс-службе Смольного.

Наиболее существенным из остающихся ограничений является запрет на проведение публичных массовых мероприятий, в том числе пикетов, митингов и шествий, а также запрет на курение кальянов в общественных местах.

Добавим, за последние сутки в Петербурге выявили 882 новых случая коронавирусной инфекции, в больницы госпитализировали 111 человек. Также за сутки скончались 12 человек из числа ранее заболевших ковидом.