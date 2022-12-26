Москва, 26 декабря, 2022, 18:34 — ИА Регнум. Контингенты НАТО и ЕС не могут повлиять на происходящее вокруг Косово, сообщила 26 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопросы журналистов об обострении ситуации в регионе.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

По словам Марии Захаровой, развернутые контингенты НАТО и ЕС не могут и не хотят повлиять на происходящее, разговаривать с сербами США и Евросоюз продолжают свысока, то и дело срываются на наглую раздачу указаний. Официальный представитель МИД России отметила, что характерным примером, стали нотации высокого представителя ЕС Жозепа Борреля, который велел сербам «немедленно убрать» баррикады.

«Откровенное подыгрывание Брюсселя аппетитам косоваров переходит все мыслимые пределы цинизма», — заявила Мария Захарова.

Кроме того, официальный представитель МИД России подчеркнула, что игнорирование международного права по Косову лишь «раззадоривает приштинских радикалов». Это, по словам Марии Захаровой, может привести к масштабному конфликту на Балканах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «культура отмены» в США привела в том числе к росту антисемитизма.