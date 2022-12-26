Москва опасается, что в Косове может начаться масштабный конфликт — МИД РФ
Действия Приштины могут привести к масштабному конфликту в Косове — МИД России
Москва, 26 декабря, 2022, 18:31 — ИА Регнум. Нарушение положений международного права по ситуации в Косове привело к тому, что действия Приштины могут спровоцировать масштабный конфликт в регионе. Об этом говорится в заявлении официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой, обнародованном 26 декабря на сайте МИД РФ.
«Уже семнадцать дней сербы несут дежурство на баррикадах, возведенных ими на севере края в знак протеста против задержания косоварами бывшего сотрудника местной «полиции» серба Д. Пантича», — заявила Захарова.
Она отметила, что в отношении сербов уже грозят применить тяжёлую технику, начали публиковать списки тех, кто участвует в акции, называют протестующих «террористами» и сообщают данные о членах их семей.
Захарова также указала на то, что НАТО и ЕС «не хотят» вмешиваться в ситуацию. Она напомнила, что подобная позиция способствует эскалации в регионе, как это было во время антисербских погромов в 2004 году.
«Вспыхнувшее в крае новое обострение убедительно демонстрирует, что отход от действующей нормативной базы по Косову лишь раззадоривает приштинских радикалов. А там недалеко и до настоящего, масштабного конфликта», — добавила представитель МИД РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря сербские СМИ сообщили, что власти страны направили командованию миссии НАТО в Косове запрос на введение в регион Косово и Метохия сербской армии и полиции.