Москва, 26 декабря, 2022, 18:31 — ИА Регнум. Нарушение положений международного права по ситуации в Косове привело к тому, что действия Приштины могут спровоцировать масштабный конфликт в регионе. Об этом говорится в заявлении официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой, обнародованном 26 декабря на сайте МИД РФ.

SUHEJLO Албанцы из силовых структур Косово

«Уже семнадцать дней сербы несут дежурство на баррикадах, возведенных ими на севере края в знак протеста против задержания косоварами бывшего сотрудника местной «полиции» серба Д. Пантича», — заявила Захарова.

Она отметила, что в отношении сербов уже грозят применить тяжёлую технику, начали публиковать списки тех, кто участвует в акции, называют протестующих «террористами» и сообщают данные о членах их семей.

Захарова также указала на то, что НАТО и ЕС «не хотят» вмешиваться в ситуацию. Она напомнила, что подобная позиция способствует эскалации в регионе, как это было во время антисербских погромов в 2004 году.

«Вспыхнувшее в крае новое обострение убедительно демонстрирует, что отход от действующей нормативной базы по Косову лишь раззадоривает приштинских радикалов. А там недалеко и до настоящего, масштабного конфликта», — добавила представитель МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря сербские СМИ сообщили, что власти страны направили командованию миссии НАТО в Косове запрос на введение в регион Косово и Метохия сербской армии и полиции.