Москва, 26 декабря, 2022, 18:25 — ИА Регнум. Окончательное решение о судьбе поврежденного транспортного пилотируемого космического корабля «Союз МС-22» будет принято в 2023 году. Об этом 26 декабря сообщается на официальном сайте Роскосмоса.

NASA Союз МС-22

По информации источника, выброс хладагента из системы охлаждения никак не влияет на безопасность работы в открытом космосе. На данный момент планируется следующий выход.

21 декабря глава Роскосмоса Юрий Борисов в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что радиатор корабля «Союз МС-22», по предварительному заключению комиссии, мог повредить микрометеорит или космический мусор.

Также отмечалось, что из-за инцидента был отменен как минимум до конца 2022 года выход космонавтов в открытый космос для продолжения работ по интеграции модуля «Наука» в РС МСК.

Как передает ИА REGNUM, ранее в Роскосмосе рассказали об уклонении международной космической станции от космического мусора.